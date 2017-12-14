Политтехнологи рассказали, с какой вероятностью возможны массовые акции протеста после президентских выборов 2018 года.

45 % Политтехнологов предупреждают о новых акциях протеста после выборов президента

39 % опрошенных политтехнологов считают, что протесты возможны только в крупных городах, а 37 % — что протестных акций не будет, но внесистемная оппозиция начнет кампанию в медиа с целью снизить доверие к результатам выборов.

Эксперты также предположили, какой будет политическая система России в 2021–2026 годах. 50 % опрошенных прогнозируют рост общественных и партийных нишевых проектов, 37 % — взрывной рост левого популизма, а 22% — рост правого популизма. При этом 59 % респондентов не исключают появления успешного националистического партийного проекта.

Опрос проводился среди участников форума специалистов политических профессий: 172 политконсультантов и политтехнологов со всей страны. Исследование проводила группа под руководством политтехнолога Валентина Бианки в партнерстве с Экспертным институтом социальных исследований.

Источник: «РБК»