Президент России Владимир Путин в 70-е годы снялся в качестве каскадера в нескольких фильмах. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на коллег Путина по съемочной площадке.

Как рассказал друг Путина по секции самбо, бывший депутат Госдумы Василий Шестаков, он с нынешним главой государства и Аркадием Ротенбергом снялся в трех военных фильмах, включая «Блокаду» и «Ижорский батальон». Название третьей картины Шестаков вспомнить не смог.

Аркадий Ротенберг (крайний слева) и Василий Шестаков (в центре) на съемках «Ижорского батальона». Фото: «Дождь»

Друзья тогда играли как советских солдат, так и немцев, рассказал экс-депутат. «Нам было все равно, кого играть. Нам за это деньги очень хорошие платили по тем временам. Мы студенты были, а могли пойти в ресторан „Кавказский“, например», — пояснил Шестаков.

Участие Путина в киносъемках подтвердил и бывший борец Николай Ващилин, бывший постановщиком трюков на студии «Ленфильм».

Источник: «Дождь»