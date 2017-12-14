«Дождь» узнал о кинокарьере Путина
Президент России Владимир Путин в 70-е годы снялся в качестве каскадера в нескольких фильмах. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на коллег Путина по съемочной площадке.
Как рассказал друг Путина по секции самбо, бывший депутат Госдумы Василий Шестаков, он с нынешним главой государства и Аркадием Ротенбергом снялся в трех военных фильмах, включая «Блокаду» и «Ижорский батальон». Название третьей картины Шестаков вспомнить не смог.
Друзья тогда играли как советских солдат, так и немцев, рассказал экс-депутат. «Нам было все равно, кого играть. Нам за это деньги очень хорошие платили по тем временам. Мы студенты были, а могли пойти в ресторан „Кавказский“, например», — пояснил Шестаков.
Участие Путина в киносъемках подтвердил и бывший борец Николай Ващилин, бывший постановщиком трюков на студии «Ленфильм».
Источник: «Дождь»
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