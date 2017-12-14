Сколько россиян считают, что их работу не сможет выполнять робот
ВЦИОМ опубликовал данные исследования, посвященного теме роботизации.
74 %
Россиян считают, что робот
не сможет выполнять их работу
Опасения в связи с исчезновением своего рабочего места ввиду роботизации высказали 12 % работников, 85 % не испытывают подобного беспокойства.
Тенденцию по замене людей на рабочих местах роботами считают правильной лишь 27 % трудящихся россиян, 62 % высказались против.
При этом наиболее категорично настроена именно молодежь — против роботизации выступают 69–70 % соотечественников в возрасте от 18 до 34 лет, в то время как среди граждан от 45 лет противников меньше (55–57 %).
Источник: ВЦИОМ
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