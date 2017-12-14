ВЦИОМ опубликовал данные исследования, посвященного теме роботизации.

74 % Россиян считают, что робот

не сможет выполнять их работу

Опасения в связи с исчезновением своего рабочего места ввиду роботизации высказали 12 % работников, 85 % не испытывают подобного беспокойства.

Тенденцию по замене людей на рабочих местах роботами считают правильной лишь 27 % трудящихся россиян, 62 % высказались против.

При этом наиболее категорично настроена именно молодежь — против роботизации выступают 69–70 % соотечественников в возрасте от 18 до 34 лет, в то время как среди граждан от 45 лет противников меньше (55–57 %).

Источник: ВЦИОМ