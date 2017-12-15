Совет Федерации попросил МЧС и министерство природных ресурсов проинформировать сенаторов о причинах периодически возникающего неприятного запаха в Москве.

Реакция последовала после выступления сенатора Людмилы Нарусовой, которая отметила, что зловоние — повторяющаяся проблема, которая «вызывает беспокойство граждан и в некоторых районах даже панику и мысли о каком-то неведомом химическом оружии».

С аналогичным поручением выступил также мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что запах снова появился в нескольких районах. Сейчас, например, уровень предельно допустимой концентрации веществ в воздухе превышен в Кожухове.

В ряде районов Москвы вновь появился запах. По данным Мосэкомониторинга, в Кожухово превышен уровень ПДК. Выразил крайнюю озабоченность контролирующим органам и необходимость определить источник выбросов. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 декабря 2017 г.

Днем в пятницу, 8 декабря, москвичи начали жаловаться в соцсетях на неприятный запах, описав его как «страшный запах тухлой капусты». The Village составил карту возможных источников загрязнения воздуха и наиболее упоминаемых в жалобах пользователей районов и станций метро, где чувствовался неприятный запах. Среди причин зловония назывались, в частности, рекультивационные работы на полигоне «Печатники», выброс большого количества теплой воды в канализационные сети Мосводоканала, полигон «Кучино», а также меркаптаны.

Источник: ТАСС, «Интерфакс»