Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о своих ожиданиях от выборов президента в марте 2018 года.

Надеюсь, что выборы, в отличие от некоторых пессимистических прогнозов, будут конкурентными, интересными, с сюрпризами — надеюсь, положительными элла памфилова, глава ЦИК

«Мы занимаемся серьезным обучением, так, чтобы никому из нас не было стыдно, чтобы мы гордились этой кампанией», — рассказала Памфилова, отметив, что избирательная система готова к проведению голосования.

Глава ЦИК сообщила также, что сейчас участвовать в выборах президента планируют 23 человека.

Ранее Совет Федерации назначил выборы президента на 18 марта 2018 года.

14 декабря прошла 13-я пресс-конференция Владимира Путина, на которой он сообщил, что будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. C главными тезисами выступления президента можно ознакомиться в материале The Villagе.

Источник: «РБК»