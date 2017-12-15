В Москве арестовали подозреваемых в незаконном доступе к системе делопроизводства арбитражного суда.

Предполагается, что мошенники изменяли судебные приказы с целью взыскания крупных сумм с граждан и организаций.

Нарушения обнаружили сами судьи, после чего обратились в полицию. Например, с 12 по 16 ноября неизвестные внесли изменения в документы арбитража шесть раз. В результате махинации подозреваемые хотели получить около 10 миллионов рублей с частных лиц, компании «Файнклин», «Альфа-страхование» и со счетов Альфа-банка.

Шестеро фигурантов дела обвиняются по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Имена участников группировки не раскрываются, однако известно, что один из них — Михаил Усачев — работал секретарем 7-го судебного состава Мосарбитража и предоставил доступ к системе делопроизводства. Усачев признал вину и сейчас сотрудничает со следствием, находясь под домашним арестом.

Источник: «Коммерсантъ»