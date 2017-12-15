Деятели культуры попросили защитить Центральный дом работников искусств от властей Москвы.

Соответствующее письмо Лев Лещенко и Михаил Ширвиндт отправили в приемную президента Владимира Путина.

В октябре департамент имущества прислал уведомление, согласно которому ЦДРИ должен освободить помещение на Пушечной улице в январе 2018 года. Причина — задолженность по арендной плате в размере почти 63 миллионов рублей. Долг образовался из-за пятикратного повышения аренды — с 6 до 31 миллиона в год.

Источник: «РБК»