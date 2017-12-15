Деятели культуры попросили Путина защитить ЦДРИ от властей Москвы
Деятели культуры попросили защитить Центральный дом работников искусств от властей Москвы.
Соответствующее письмо Лев Лещенко и Михаил Ширвиндт отправили в приемную президента Владимира Путина.
В октябре департамент имущества прислал уведомление, согласно которому ЦДРИ должен освободить помещение на Пушечной улице в январе 2018 года. Причина — задолженность по арендной плате в размере почти 63 миллионов рублей. Долг образовался из-за пятикратного повышения аренды — с 6 до 31 миллиона в год.
Источник: «РБК»
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