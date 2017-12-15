«РБК» провел анализ статистики Судебного департамента Верховного суда за 2014–2017 годы.

За указанный период за получение и дачу взяток осудили 20,4 тысячи человек. Из них только 309 человек получили приговоры за взятки в особо крупном размере — от миллиона рублей.

Большинство же дел заканчиваются штрафом до 100 тысяч рублей или лишением свободы до трех лет. Чаще всего среди осужденных недолжностные лица: учителя, преподаватели, врачи.

При этом более 70 % приговоров вынесли за взятки до 10 тысяч рублей. «Взятки до 10 тысяч рублей относятся к бытовой коррупции. Люди платят мзду за улучшение качества услуг в здравоохранении, образовании, медицине и так далее», — комментирует результаты исследования адвокат Александр Молохов.

Чиновников преследуют по делам о взятках крайне редко, следует из статистики. С января 2016 года по июнь 2017 года из 7 тысяч человек, осужденных по делам о взятках, лишь 13 (менее 0,2 %) — федеральные чиновники.

Источник: «РБК»