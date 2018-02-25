Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные новости за последние семь дней. В этом выпуске: допинговый скандал в керлинге, изъятие альтернативной олимпийской формы, уголовные дела на призрачных дворников, самые сексуальные мужские имена в Tinder и еще 11 событий.

Керлингисты без бронзы

Российского керлингиста Александра Крушельницкого и его супругу Анастасию Брызгалову лишили бронзовой медали в дабл-миксте. Спортсмена признали виновным в нарушении антидопинговых правил. В его пробах нашли следы мельдония.

Кража партии у Навального

Бывший замглавы московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов подал документы на регистрацию «Партии прогресса», которую уже несколько раз пытался зарегистрировать сам политик. Оппозиционер считает, что название его объединения хочет украсть политтехнолог Андрей Богданов.

Арест Волкова

Леонида Волкова арестовали на 30 суток за неоднократное нарушение правил организации митингов при проведении забастовки избирателей. Его задержали из-за двух ретвитов, в которых даже не было призывов участвовать в акции.

Волонтеры для Путина

Движение «Голос» обвинило молодежную организацию «Волонтеры Победы» в сборе подписей в поддержку Владимира Путина за деньги из государственного бюджета. Эту работу должен оплачивать сам кандидат в президенты.

Памятная доска Немцову

Московские власти разрешили установить мемориальную доску Борису Немцову. Ее разместят на общественные деньги на доме № 3 по Малой Ордынке, где жил политик. По словам мэра города Сергея Собянина, создать мемориал попросила Ксения Собчак.

Новый приговор по «делу 26 марта»

Фигуранта «дела 26 марта» Дмитрия Борисова приговорили к году колонии общего режима. По данным следствия, во время акции протеста он нанес полицейскому два удара ногой по голове. Сам Борисов вину не признает.

Блокировка сайта «МБХ медиа»

В России по требованию Генпрокуратуры закрыли доступ к сайту «МБХ медиа». Его поддерживает команда заблокированного издания «Открытая Россия». В «МБХ медиа» заявили, что не получали уведомлений от прокуратуры и не знают о причинах блокировки.

Опасный рэп

Председатель Общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко призвал ограничить влияние рэпа и хип-хопа на молодежь. Создатель группы «Любэ» выразил беспокойство в связи с тем, что рэп-культура воспевает наркотики, секс и связанную с этим «красивую жизнь».

Штраф «Пионеру»

Московский кинотеатр «Пионер» оштрафовали на 280 тысяч рублей за три сеанса сатирической комедии «Смерть Сталина», которую лишили прокатного удостоверения. Адвокат компании считает, что министерство культуры заведомо хотело наказать Александра Мамута.

Угроза убить за фото снега

Активист Рустам Билялов рассказал об угрозах рабочего ГБУ «Жилищник» убить его за снимки неубранного снега в Печатниках. Сотрудника уже уволили, а снег оперативно убрали, сваливая на газоны и недавно высаженные кусты.

Изъятие альтернативной олимпийской формы

Из торгового центра «Цветной» изъяли альтернативную олимпийскую форму Outlaw Moscow. По предварительной информации, причиной изъятия стало нелегальное использование олимпийской символики.

Спасение Сессии в МГУ

Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал распоряжение о проведении сессии в обычные сроки. Ранее в университете планировали сократить учебный семестр и временно закрыть общежития из-за чемпионата мира по футболу, что вызвало недовольство студентов.

Дворники-призраки

В Москве завели пять уголовных дел за фиктивное оформление на работу сотрудников ГБУ «Жилищник». Коммунальщики нанимали вымышленных дворников, которым ежемесячно начислялась зарплата из городского бюджета. Из-за действий мошенников в столице не хватало рук для уборки снега.

Каршеринг «Яндекса»

«Яндекс» запустил в Москве и области сервис каршеринга «Драйв» с фиксированным и динамическим тарифами на поездки. В автопарке значатся 750 автомобилей с установленной в них системой «Яндекс.Авто». Ездить на них могут пользователи в возрасте от 21 года со стажем вождения от двух лет.

Самые сексуальные мужские имена

Tinder назвал самые привлекательные мужские имена в российской версии приложения. Лидерами рейтинга стали Дмитрии, за которыми в топ-3 расположились Тимофеи и Богданы. Сервис также отметил, что интерес к профилю повышает улыбка на фото и взгляд в камеру.