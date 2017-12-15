Ростуризм составит черный список отелей, завышающих цены во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Предполагается, что попадание в рейтинг грозит компаниям в первую очередь имиджевыми потерями.

«Попытки некоторых представителей бизнеса получить сверхприбыли идут вразрез с государственной политикой, целью которой является продвижение страны как популярного туристического направления», — отметил глава ведомства Олег Сафонов.

Мониторингом цен в отелях в городах-организаторов чемпионата займутся ФАС и Роспотребнадзор. При выявлении нарушений Ростуризм «будет ходатайствовать о принятии уполномоченными органами мер реагирования».

Ранее сообщалось, что некоторые российские отели повысили цены на номера в десять раз на время проведения ЧМ-2018.

Источник: «РБК»