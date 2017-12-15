Приговор Улюкаеву, санация Промсвязьбанка и возобновление рейсов в Египет
Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.
Улюкаева осудили на восемь лет
Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в 130 миллионов рублей и дисквалификации. Он не сможет работать в органах власти и госкорпорациях.
Экс-чиновника признали виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сам он называет случившееся провокацией и добивается честного расследования.
Санация Промсвязьбанка
Центробанк решил провести процедуру финансового оздоровления в Промсвязьбанке. Банк продолжит работать в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Ограничения на удовлетворение требований клиентов не вводятся.
Возобновление рейсов между Россией и Египтом
Министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи подписали межправительственный протокол о безопасности в сфере гражданской авиации, который предполагает возобновление авиасообщения между странами.
Каршеринги против «Яндекса»
Каршеринги планируют объединиться для борьбы с «Яндекс.Драйвом», который запустится в феврале. Ожидается, что каршеринги добавят друг друга в свои приложения, и покажут на картах не только свои автомобили.
В результате приложения станут децентрализованными агрегаторами, которые позволят переходить из одного сервиса в другой. Причина возможного объединения в том, что каршеринги опасаются монополии «Яндекс.Драйва» на рынке.
Рацион россиян достиг максимума калорийности
Росстат подсчитал, что калорийность рациона россиян стала рекордно высокой с 2003 года, достигнув 2 675 калорий в сутки, что на 16 % больше необходимого. По данным ведомства, относительно предыдущего года увеличилось потребление всех продуктов, за исключением растительного масла.
Самоуправляемые машины «Яндекса» на дорогах
В районе головного офиса «Яндекса» в Хамовниках теперь можно встретить самоуправляемые машины Toyota Prius, которые компания тестировала на полигоне в Подмосковье. Сейчас машины собирают данные о трафике, а за рулем в это время находится водитель.
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