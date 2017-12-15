Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Улюкаева осудили на восемь лет

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в 130 миллионов рублей и дисквалификации. Он не сможет работать в органах власти и госкорпорациях.

Экс-чиновника признали виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сам он называет случившееся провокацией и добивается честного расследования.

Санация Промсвязьбанка

Центробанк решил провести процедуру финансового оздоровления в Промсвязьбанке. Банк продолжит работать в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Ограничения на удовлетворение требований клиентов не вводятся.

Возобновление рейсов между Россией и Египтом

Министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи подписали межправительственный протокол о безопасности в сфере гражданской авиации, который предполагает возобновление авиасообщения между странами.

Каршеринги против «Яндекса»

Каршеринги планируют объединиться для борьбы с «Яндекс.Драйвом», который запустится в феврале. Ожидается, что каршеринги добавят друг друга в свои приложения, и покажут на картах не только свои автомобили.

В результате приложения станут децентрализованными агрегаторами, которые позволят переходить из одного сервиса в другой. Причина возможного объединения в том, что каршеринги опасаются монополии «Яндекс.Драйва» на рынке.

Рацион россиян достиг максимума калорийности

Росстат подсчитал, что калорийность рациона россиян стала рекордно высокой с 2003 года, достигнув 2 675 калорий в сутки, что на 16 % больше необходимого. По данным ведомства, относительно предыдущего года увеличилось потребление всех продуктов, за исключением растительного масла.

Самоуправляемые машины «Яндекса» на дорогах

В районе головного офиса «Яндекса» в Хамовниках теперь можно встретить самоуправляемые машины Toyota Prius, которые компания тестировала на полигоне в Подмосковье. Сейчас машины собирают данные о трафике, а за рулем в это время находится водитель.