В декабре торговые центры «Мега Химки», «Мега Теплый Стан» и «Мега Белая Дача» проведут совместную акцию с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

Для этого в торговых центрах установили стенды для сбора подарков и составили каталог подарков, полезных для бабушек и дедушек: носки, пледы, сладости, кроссворды. Посетители красиво упакуют подарки, после чего к Новому году презенты доставят в дома престарелых.

Кроме того, в «Мега Химки» в «Центре Культуры» по 7 января можно будет посетить домик Деда Мороза.

Источник: пресс-служба «Меги»