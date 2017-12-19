У приложения AirHelp для получения компенсации от авиакомпаний появилась русскоязычная версия.

Кроме того, в обновлении доступен сервис «Импортер перелетов», который ранее был доступен только на сайте компании. С его помощью в электронной почте клиента выполняется поиск маршрут-квитанции рейсов за последние три года, за которые можно получить компенсацию до 600 евро.

Возможность компенсации можно также проверить бесплатно в аэропорту. Для этого нужно отсканировать посадочный талон либо загрузить маршрут-квитанцию.

После подачи заявки на возмещение ущербов AirHelp передает жалобу в авиакомпанию и при необходимости отстаивает права клиента в суде.

Мобильное приложение можно скачать на iOS и Android.

Ранее The Village рассказывал, как получить компенсацию за проблемы с вылетом.

Источник: пресс-служба AirHelp