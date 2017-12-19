В Москве запустился новый сервис каршеринга «Карусель».

Автомобилисты могут арендовать Lada Grantа с автоматической коробкой передач, подушками безопасности, кондиционером, подогревом сидений, аудиосистемой с Bluetooth и зарядными устройствами для смартфона.

С помощью приложения пользователи могут арендовать машину за 5 рублей в минуту. В стоимость включены расходы на бензин и парковку. Ездить можно по Москве и Подмосковью — 250 километров от МКАД, а завершать аренду — в пределах МКАД или не дальше километра от метро.

Пока приложение доступно на Android. Сервис для iOS появится до конца декабря.

Как пользоваться каршерингом и чем отличаются сервисы, читайте в нашем материале.

Источник: агентство «Москва»