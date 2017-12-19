Прокуратура выдвинула свои версии источников неприятного запаха в Москве.

«Самые серьезные нарушения, многократные превышения сероводорода в атмосферном воздухе были выявлены на полигоне твердых бытовых отходов „Кучино“», — сообщает президентский Совет по правам человека со ссылкой на письмо зампрокурора столицы.

Административное расследование показало также нарушения на мусоросжигающем заводе «Экотехпром». На предприятие составили протоколы по факту несоблюдения экологических требований.

При этом ранее власти Московской области опровергли обвинение в том, что полигон «Кучино» — источник вони в Москве.

Днем в пятницу, 8 декабря, москвичи начали жаловаться в соцсетях на неприятный запах, описав его как «страшный запах тухлой капусты». The Village составил карту возможных источников загрязнения воздуха и наиболее упоминаемых в жалобах пользователей районов и станций метро, где чувствовался неприятный запах. Среди причин зловония назывались, в частности, рекультивационные работы на полигоне «Печатники», выброс большого количества теплой воды в канализационные сети Мосводоканала, полигон «Кучино», а также меркаптаны.

Источник: «Коммерсантъ»