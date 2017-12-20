Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскритиковала Михаила Ходорковского за призывы не допустить Владимира Путина до регистрации на президентских выборах 2018 года.

Я не боюсь нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было, поскольку опираюсь на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения. Все разнообразные формы публичного давления на меня и моих коллег по ЦИК бессмысленны Элла Памфилова, глава ЦИК

По мнению Памфиловой, действия Ходорковского можно расценивать как нарушение Конституции.

Ранее бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский призвал ЦИК отказать Владимиру Путину в регистрации кандидатом в президенты. Он сослался на то, что политик находится у власти уже 17 лет и новый президентский срок станет для него пятым. По его словам, период президентства Дмитрия Медведева нельзя назвать самостоятельным.

Источник: «Ведомости»