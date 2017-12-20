В Росгвардии призвали не писать о планах на отпуск в период новогодних праздников, так как на это время приходится пик квартирных краж.

В частности, рекомендуется не делиться информацией о предстоящих поездках за пределы города или за границу, а также фотографиями из аэропорта или с самого отдыха. Также в ведомстве советуют не рассказывать о хранящихся дома антикварных вещах, ювелирных изделиях или дорогих произведениях искусства.

Чтобы снизить риски, в Росгвардии рекомендуют установить сигнализацию и наладить хорошие отношения с соседями, чтобы те могли присмотреть за квартирой.

Источник: «Интерфакс»