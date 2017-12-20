Участница Pussy Riot Мария Алехина и активистка Ольга Борисова повесили плакат с надписью «С днем рождения, палачи» на решетку у здания ФСБ на Лубянке. Свою акцию они приурочили к празднованию Дня работников органов безопасности и столетию ВЧК.

Вышли к ФСБ и поздравили чекистов. pic.twitter.com/nInG69jD2o — Мария Алехина (@all_mary) 20 декабря 2017 г.

Алехину и снимавших акцию фотографов Андрея Золотова и Дениса Бочкарева задержали. Их доставили в отдел полиции «Мещанский». Борисова успела спуститься по ступеням, и полицейские не поняли, что она тоже участвовала в акции.

Источник: «Медиазона»