Плакат «С днем рождения, палачи» у здания ФСБ в Москве
Участница Pussy Riot Мария Алехина и активистка Ольга Борисова повесили плакат с надписью «С днем рождения, палачи» на решетку у здания ФСБ на Лубянке. Свою акцию они приурочили к празднованию Дня работников органов безопасности и столетию ВЧК.
Алехину и снимавших акцию фотографов Андрея Золотова и Дениса Бочкарева задержали. Их доставили в отдел полиции «Мещанский». Борисова успела спуститься по ступеням, и полицейские не поняли, что она тоже участвовала в акции.
Источник: «Медиазона»
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