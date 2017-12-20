Генпрокуратура России начала проверку всех уголовных дел по статье 138.1 УК («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

В ведомстве пообещали, что будут «изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы». Итоги подведут в 2018 году.

В Генпрокуратуре заинтересовались ситуацией после возбуждения в Зауралье уголовного дела против фермера Евгения Васильева. Его обвинили в покупке «шпионского» GPS-трекера для слежки за коровой.

Ведомство начало проверку после пресс-конференции президента России Владимира Путина, где ему задали вопрос об уголовном преследовании фермера.

Источник: «Интерфакс»