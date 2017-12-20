Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал решение Первого канала отказаться от показа 31 декабря фильма «Ирония судьбы».

Это фильм, пропагандирующий пьянство! Никто никогда в баню не ходит под Новый год — они все закрыты. Никто так не пьет пиво с водкой — это все придумал кинодраматург Владимир Жириновский, глава ЛДПР

Политик пообещал потребовать отмены показа картины в следующем году, если другие телеканалы решат провести его трансляцию перед Новым годом. «Это культ пьянства, а не хорошая, добрая комедия», — подчеркнул Жириновский.

Первый канал впервые за десять лет не покажет 31 декабря «Иронию судьбы». Актер Андрей Мягков, сыгравший в фильме Евгения Лукашина, поддержал решение канала, отметив, что картину «превратили в посмешище».

Ранее The Village предлагал 32 небанальных фильма, которые можно посмотреть новогодней ночью.



Источник: агентство «Москва»