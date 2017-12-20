Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за телефонный терроризм.

Согласно документу хулиганские звонки с ложным сообщением о минировании будут караться штрафом до 500 тысяч рублей или принудительными работами от двух до трех лет. За аналогичные действия в отношении школ, больниц, вокзалов и других объектов социальной инфраструктуры начнут штрафовать до 700 тысяч рублей или лишать свободы на срок от трех до пяти лет.

За телефонные звонки, направленные на подрыв работы органов власти, предусматривается штраф до 1 миллиона рублей или тюремный срок от шести до восьми лет. Наконец, штрафы до 2 миллионов рублей или лишение свободы на срок от восьми до десяти лет будут применяться в случае, если по вине телефонных террористов погибнут люди или наступят иные тяжкие последствия.

Документ предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту.

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч человек. По данным ФСБ, телефонным терроризмом занимаются уехавшие за границу россияне и их пособники на территории страны. The Village рассказывал, что еще известно об эвакуациях.

Источник: Госдума