Дмитрий Песков — о российских спецслужбах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос об отношении граждан к российским спецслужбам.
Это вопрос, который на самом деле вряд ли требует какого-то комментария. Вы знаете, наша история — это наша история. И все, что было в ней плохого и хорошего, — это все наше достояние, это все наше наследство, с которым нам жить, и, какая бы она ни была, мы все должны гордиться нашей историей
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента
19 декабря глава ФСБ Александр Бортников дал интервью «Российской газете», в котором отметил, что про органы безопасности существует «множество мифов», которые создают «ореол таинственности». Он также подчеркнул, что «деятельность нынешних органов безопасности не имеет ничего общего с „чрезвычайщиной“ первых лет советской власти».
Источник: «РБК»
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