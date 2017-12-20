Это вопрос, который на самом деле вряд ли требует какого-то комментария. Вы знаете, наша история — это наша история. И все, что было в ней плохого и хорошего, — это все наше достояние, это все наше наследство, с которым нам жить, и, какая бы она ни была, мы все должны гордиться нашей историей

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента