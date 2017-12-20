Международная шахматная федерация представила логотип чемпионата мира по шахматам 2018 года.

The World Chess Championships unveiled its logo and it is VERY, very NSFW. pic.twitter.com/FW6Hv4Z11E — SB Nation (@SBNation) 20 декабря 2017 г.

Пользователи соцсетей, включая журналистов и гроссмейстеров, обратили внимание на схожесть образов изображения с порнографией и запустили хэштег #ChessIsSexy. В свою очередь футбольный клуб «Зенит» предложил для участия в чемпионате своих спортсменов.

Are we allowed to put a team in for this? The players seem ready! #ChessIsSexy pic.twitter.com/P4GmXvrbjA — FC Zenit in English (@fczenit_en) 20 декабря 2017 г.

Помимо прочего, на иллюстрации изобразили шахматную доску неправильного размера — 6×6 клеток вместо 8×8. Как рассказали в Международной шахматной федерации, «спорный и модный» логотип разработало московское дизайн-бюро «Щука».

Источник: World Chess