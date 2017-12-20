Сексуальный логотип чемпионата мира по шахматам
Международная шахматная федерация представила логотип чемпионата мира по шахматам 2018 года.
Пользователи соцсетей, включая журналистов и гроссмейстеров, обратили внимание на схожесть образов изображения с порнографией и запустили хэштег #ChessIsSexy. В свою очередь футбольный клуб «Зенит» предложил для участия в чемпионате своих спортсменов.
Помимо прочего, на иллюстрации изобразили шахматную доску неправильного размера — 6×6 клеток вместо 8×8. Как рассказали в Международной шахматной федерации, «спорный и модный» логотип разработало московское дизайн-бюро «Щука».
Источник: World Chess
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