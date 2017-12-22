Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Ребрендинг в «Кофе Хаузе»

В 2018 году компания переделает около 15 из 86 московских заведений, потратив на каждое по 10–15 миллионов рублей. Также сеть планирует открыть 30 точек нового формата в Москве и Петербурге. Главное нововведение — отказ от официантов.

Памятник патриарху Кириллу

До конца 2019 года возле храма Христа Спасителя установят памятники всем предстоятелям Русской православной церкви, включая действующего патриарха Кирилла. Автором всех монументов станет скульптор Салават Щербаков.

Тату по эскизам Навального

28 и 29 декабря в ДК «Делай культуру» на «Хлебозаводе» будет работать поп-ап-стор «Медиазоны» с последними экземплярами шапок, футболок, свитшотов, худи и ватников из ограниченной коллекции мерча издания. На мероприятии можно будет набить тату по эскизам Олега Навального.

Перемирие «Роснефти» и АФК «Система»

Компания «Роснефть» заключила мировое соглашение с АФК «Система». По соглашению, «Система» должна выплатить сто миллиардов рублей за убытки, нанесенные «Башнефти». Окончательные расчеты планируют завершить не позднее 30 марта 2018 года.

Законный краудфандинг

Банк России разработал предложения по регулированию в России краудфандинга, в частности, требования по защите кредиторов от риска потери средств. В тестировании новых правил примут участие около 20 краудфандинговых компаний. Среди них: Planeta.ru, Boomstarter.ru, «Альфа-поток», «Город денег», Loanberry, Finteca и Penenza.

Обыски у «Протестной Москвы»

Силовики провели обыски у активистов движения «Протестная Москва»: Ольги Чезаре, Романа Когана, Романа Рашимасу. У них изъяли мобильные телефоны и искали флешки. Также обыски прошли у Михаила Чичкова и Константина Салтыкова. Причина следственных действий — «революция 5 ноября», которую готовило запрещенное в России движение Вячеслава Мальцева.