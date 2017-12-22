В центре Москвы недалеко от станции метро «Менделеевская» откроется гибридное пространство «Таблица».

Общая площадь «Таблицы» — 3 тысячи квадратных метров. Коворкинг включает в себя: рабочие места в опенспейсе, офисы c дизайнерской отделкой, ресторан, кафетерий, площадку для мероприятий и собственный парк на крыше площадью 750 квадратных метров.

Открытие «Таблицы» запланировано на январь 2018 года. Рабочее место в опенспейсе обойдется в 19 тысяч рублей в месяц. Сейчас действуют специальные цены на бронирование офисов и мест в опенспейсе.

Более подробную информацию можно узнать на сайте «Таблицы».

Источник: организаторы пространства «Таблица»