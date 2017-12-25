Глава Сбербанка Герман Греф предупредил о последствиях ужесточения санкций в отношении России.

По словам Грефа, если новый пакет санкций будет введен в начале 2018 года, «холодная война покажется детской забавой». Также глава Сбербанка назвал «иррациональной» идею отключить российские банки от международной системы банковских расчетов SWIFT.

Отключение банков из России от системы SWIFT обсуждается с начала 2014 года. Пока такие действия рассматриваются как крайняя мера.

В августе Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон о расширении санкций против России. Новые санкции ограничивают частные инвестиции в российские приватизационные сделки суммой в 10 миллионов долларов, а также устанавливают лимит на вложения в экспортные нефте- и газопроводы в 5 миллионов.

Новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи инициированы Конгрессом США. После их принятия Москва потребовала сократить штат сотрудников дипломатических представительств США в России почти втрое — до 455 человек. Кроме того, США лишили посольской дачи и склада в Москве.

Источник: The Financial Times