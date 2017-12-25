В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в ближайшие часы.

С 17:00 до 21:00 ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 12–17 метров в секунду. Также Росгидромет предупредил о гололедице на тротуарах и дорогах.

Вместе с тем возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и шатких конструкций. Из-за ухудшения видимости может также затрудниться движение транспорта.

Москвичам рекомендуют обходить рекламные щиты и парковать автомобиль в гараж.

Источник: МЧС