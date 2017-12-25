Ростуризм предупредил о переносчиках геморрагических лихорадок на Канарских островах.

Комаров, которые могут являться переносчиками лихорадок Денге, Зика и желтой лихорадки, обнаружили на испанском острове Фуэртевентура.

Сейчас органы здравоохранения острова изучают природные условия, при которых такие комары размножаются, а также ищут методы по борьбе с ними.

По мнению местных властей, появление комаров — переносчиков заболеваний может снизить поток туристов из Англии и Европы. Так, например, произошло ранее из-за появления в прибрежных водах острова водорослей, оставляющих ожоги на коже.

Россиян просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Источник: Ростуризм