Власти до утра проверят все автобусные парки Москвы
Мострансавто проверит все внутригородские автобусные парки после ДТП у станции метро «Славянский бульвар».
Рейды проведут до 05:00 26 декабря.
Автобус съехал в подземный пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар». По предварительным данным, погибли пять человек. Еще девять госпитализированы. Полиция рассматривает две версии ДТП — неисправность автобуса и водитель, не справившийся с управлением. Все данные об инциденте собраны в нашем материале.
Источник: ТАСС
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