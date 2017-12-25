Мострансавто проверит все внутригородские автобусные парки после ДТП у станции метро «Славянский бульвар».

До 5:00 завтрашнего дня будет дополнительно проверено техническое состояние всех автобусов Москвы на внутригородских маршрутах, несмотря на то, что ДТП произошло с подмосковным перевозчиком #дептранс — Московский транспорт (@DtRoad) 25 декабря 2017 г.

Рейды проведут до 05:00 26 декабря.

Автобус съехал в подземный пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар». По предварительным данным, погибли пять человек. Еще девять госпитализированы. Полиция рассматривает две версии ДТП — неисправность автобуса и водитель, не справившийся с управлением. Все данные об инциденте собраны в нашем материале.

Источник: ТАСС