Россиян предупредили о тайфуне во Вьетнаме и Таиланде в ближайшие дни
Ростуризм предупредил о погодных условиях, связанных с надвигающимся на Вьетнам и Таиланд тайфуном «Тембин».
Согласно прогнозам, тайфун обрушится на южную часть Вьетнама 26 декабря и достигнет восточного побережья Таиланда через сутки, 27 декабря. В результате этого же тайфуна на Филиппинских островах с 20 декабря погибли 208 человек.
Туристам, отдыхающим сейчас во Вьетнаме и в Таиланде, рекомендуют соблюдать меры личной безопасности, сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей.
В странах также действуют круглосуточные телефоны экстренной помощи россиянам. Номера размещены здесь.
Источник: Ростуризм
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