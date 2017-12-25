Ростуризм предупредил о погодных условиях, связанных с надвигающимся на Вьетнам и Таиланд тайфуном «Тембин».

Согласно прогнозам, тайфун обрушится на южную часть Вьетнама 26 декабря и достигнет восточного побережья Таиланда через сутки, 27 декабря. В результате этого же тайфуна на Филиппинских островах с 20 декабря погибли 208 человек.

Туристам, отдыхающим сейчас во Вьетнаме и в Таиланде, рекомендуют соблюдать меры личной безопасности, сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей.

В странах также действуют круглосуточные телефоны экстренной помощи россиянам. Номера размещены здесь.

Источник: Ростуризм