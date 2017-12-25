В 2018 году депутаты Госдумы переедут в Колонный зал или на Новый Арбат
Во время реконструкции здания Госдумы осенью 2018 года депутаты сменят зал заседаний.
Планируется, что работы начнутся во время ухода депутатов в летние отпуска. В осеннюю сессию 3-4 месяца депутаты будут работать в другом здании. Для этого рассматриваются Колонный зал или «книжка» на Новом Арбате.
Кроме того, в следующем году начнется реставрация Палат Троекуровых в Георгиевском переулке. После чего в здание переедут думские комитеты по международным делам и по делам СНГ.
Библиотека Госдумы переедет в здание на Проспекте Вернадского. А оставшиеся площади используют для парламентских слушаний и экспертных мероприятий.
Недавно Bloomberg сообщил, что Банк России может переехать в один из небоскребов «Москва-сити». При этом здание на Неглинной улице, где сейчас работает руководство регулятора, останется также за ЦБ.
Источник: «РБК»
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