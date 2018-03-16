Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за морозов, которые установятся в Москве в субботу, 17 марта.

По прогнозам синоптиков, уже ночью температура в столице понизится до 17–19 градусов мороза. Днем термометры покажут минус 7–9 градусов. Ожидается гололедица. Такая же погода установится и в воскресенье, 18 марта. Осадков не предвидится. Скорость ветра составит до 10 метров в секунду.

Помимо Москвы и области, «желтый» уровень опасности на субботу также объявлен по всему Центральной федеральному округу. В Курской области — «оранжевый».

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и правильно падать, если вы поскользнулись, а Роспотребнадзор делился способами избежать обморожения.

Источник: Гидрометцентр