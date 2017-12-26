Политик Алексей Навальный опубликовал сведения о своих доходах за 2011–2016 годы.

41 233 809 Рублей заработал Навальный

за шесть лет

Основным источником доходов Навальный назвал заработки от юридической деятельности в качестве адвоката и предпринимателя. Меньше всего политик заработал в 2011 году — 2,2 миллиона рублей. Самыми прибыльными для оппозиционера стали 2012 и 2016 годы, когда его доход превысил 9 миллионов рублей.

Навальный имеет в собственности треть квартиры в Москве общей площадью 78,5 квадратного метра, также он арендует квартиру площадью 158,7 квадратного метра. Общая стоимость принадлежащих политику акций 35 компаний составляет миллион рублей, еще 1,1 миллиона рублей размещены во вкладах.

Супруга Навального Юлия в 2013–2016 годах заработала около 257 тысяч рублей. При этом на ее банковском счете лежит 2,9 миллиона рублей. Помимо этого, на жену политика зарегистрирован автомобиль Ford Explorer. Сам Навальный арендует Land Rover Freelander.

Ранее ЦИК не допустил Алексея Навального до президентских выборов.

Источник: Алексей Навальный