Счетная палата выявила в 2017 году более 6 500 нарушений на сумму 1,9 триллиона рублей — это в два раза больше, чем в прошлом году, когда ведомство обнаружило около 3 900 нарушений на 965 миллиардов рублей.

Более трети нарушений зафиксировали в сфере госзакупок — 2,3 тысячи случаев на 118,7 миллиарда рублей. При этом по сумме лидируют нарушения в области бухгалтерского учета и бюджетной отчетности, где выявили 586 нарушений на 813,5 миллиарда рублей.

Несмотря на общую негативную динамику, в Счетной палате отметили снижение числа нарушений, «имеющих непосредственное влияние на потери федерального бюджета или несущих риски возникновения ущерба для государства».

«Причины нарушений, как и в прошлом году, в основном связаны с несовершенством нормативных правовых актов, регулирующих использование бюджетных средств, а также с недостаточной компетенцией и отсутствием ответственности сотрудников», — пояснила глава ведомства Татьяна Голикова.

Источник: Счетная палата