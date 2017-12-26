В новогоднюю ночь вход на Красную площадь будет закрыт.

Первый канал проведет на площади съемку «Голубого огонька». «Город никаких мероприятий проводить там не планирует», — подчеркнул глава департамента культуры Александр Кибовский.

В свою очередь, руководитель департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что в городе будет достаточно уличных площадок для встречи Нового года. Так, с субботы, 30 декабря, до 15:00 среды, 3 января, ряд центральных улиц перекроют для проведения фестиваля «Путешествие в Рождество».

Источники: «Интерфакс», департамент транспорта