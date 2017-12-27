Китай с 28 декабря продлит безвизовый транзит через Пекин, Тяньцзинь и провинцию Хэбэй для граждан России и еще 53 стран.

Находиться в стране теперь можно до 144 часов вместо прежних 72.

В программе безвизового транзита участвуют аэропорт Тяньцзиня, его круизный морской порт, аэропорт Шоуду Пекина и Западный вокзал китайской столицы. В провинции Хэбэй для въезда или выезда предлагаются аэропорт Шицзячжуан или морской порт Циньхуандао.

Для того чтобы воспользоваться безвизовым режимом, нужно предъявить действующие проездные документы и билеты в третью страну.

В прошлом году аналогичные изменения ввели в Шанхае и соседних с ним провинциях Цзянсу и Чжэцзян.

Источник: ТАСС