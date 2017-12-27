Российский Forbes подвел итоги книжных продаж за 2017 год и назвал самые продаваемые произведения в стране.

Место Книга Автор

«Селфи с судьбой» Татьяна Устинова

«Бабий ветер» Дина Рубина

«Где живет счастье» Джоджо Мойес

«В тихом омуте» Пола Хокинс

«Цена вопроса» Александра Маринина

«iPhuck 10» Виктор Пелевин

«Тобол. Много званых» Алексей Иванов

«Текст» Дмитрий Глуховский

«В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории» Соавторство

«Маленькая жизнь» Ханья Янагихара

Продажи лидера списка — детектива Устиновой составили 81,1 тысячи экземпляров.

Из книг прошлых лет читатели активно покупают «Цветы для Элджернона» Даниэла Киза, «Шантарам» и «Тень горы» Грегори Робертса, а также детектив Ю Несбё «Снеговик». Кроме того, резко выросли продажи романа Джорджа Оруэлла «1984».

В рейтинг вошли книги, вышедшие с ноября 2016 года по 15 декабря 2017 года.

Источник: Forbes