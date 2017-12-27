Кожуховскую ветку Московского метрополитена, которая обозначается розовым цветом, запустят в два этапа. Сдать участок в эксплуатацию планируется до конца 2018 года.

«Это очень сложная для строительства линия. Участок от „Некрасовки“ до станции „Косино“ практически готов, второй радиус строится чуть дольше. Там сложные геологические условия, поэтому он будет запущен позже», — уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Розовая» линия метро длиной более 17 километров соединит восемь станций — «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лужмановская» и «Некрасовка».

Предполагается, что ветка улучшит транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, а также подмосковных Люберец.

The Village уже рассказывал, как будет выглядеть метро к 2025 году.

Источник: сайт мэрии Москвы