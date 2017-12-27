Агентство Bloomberg представило обновленный рейтинг самых богатых людей мира. The Village публикует список богатейших россиян.

Место Бизнесмен Состояние (в миллиардах долларов)

Алексей Мордашов («Северсталь») 19,5

Владимир Потанин («Норникель») 18,8

Владимир Лисин (Новолипецкий металлургический комбинат) 18

Леонид Михельсон («Новатэк») 16,6

Виктор Вексельберг («Ренова») 16,1

Алишер Усманов («Металлоинвест») 14,4

Михаил Фридман («Альфа-Групп») 14,3

Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) 13,7

Вагит Алекперов («Лукойл») 12,5

Роман Абрамович («Евраз») 12,4

Больше всех среди россиян разбогател Владимир Лисин, состояние которого за год выросло на 4,89 миллиарда долларов. Совокупное состояние 27 богатейших россиян выросло на 29 миллиардов долларов, достигнув 275 миллиардов долларов.

Первенство по числу миллиардеров сохранили США, при этом в топ-3 рейтинга представлены только американцы. Список возглавил основатель Amazon Джефф Безос, за которым следуют Билл Гейтс и Уоррен Баффетт.

Источник: Bloomberg