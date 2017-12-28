Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин сообщил о своем задержании сотрудниками полиции.

Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников. — Илья Яшин (@IlyaYashin) 28 декабря 2017 г.

Политика, задержанного около его дома, везут в ОВД Красносельского района.

24 декабря муниципальные депутаты Красносельского района во главе с Ильей Яшиным провели праздничный митинг на проспекте Сахарова. Ранее департамент безопасности настаивал, что все публичные мероприятия должны согласовываться с мэрией не менее чем за месяц. Участники конфликта пожаловались друг на друга в прокуратуру, которая встала на сторону властей. Проводить митинг под видом праздника муниципалам запретил и Мосгорсуд.

Источник: Илья Яшин