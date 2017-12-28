Полиция задержала Илью Яшина
Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин сообщил о своем задержании сотрудниками полиции.
Политика, задержанного около его дома, везут в ОВД Красносельского района.
24 декабря муниципальные депутаты Красносельского района во главе с Ильей Яшиным провели праздничный митинг на проспекте Сахарова. Ранее департамент безопасности настаивал, что все публичные мероприятия должны согласовываться с мэрией не менее чем за месяц. Участники конфликта пожаловались друг на друга в прокуратуру, которая встала на сторону властей. Проводить митинг под видом праздника муниципалам запретил и Мосгорсуд.
Источник: Илья Яшин
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