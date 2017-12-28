Из программы реновации исключили четыре дома
Власти Москвы исключили из программы реновации четыре дома на основании решения собственников.
Под исключение попали здания, расположенные по адресам:
— Чуксин тупик, 7 (САО);
— 2-я Владимирская улица, 36 (ВАО);
— Партизанская улица, 51, корпус 1 (ЗАО);
— набережная Новикова-Прибоя, 8, корпус 2 (СЗАО).
Таким образом, число домов, участвующих в программе реновации, сократилось до 5 171.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 210 участков, куда расселят жителей сносимых по программе реновации хрущевок. В этом списке есть 12 домов, которые уже сдали в эксплуатацию. Также адреса стартовых площадок можно посмотреть на карте, составленной «Ведомостями».
Источник: ТАСС
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