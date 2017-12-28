Синоптики назвали 2017 год самым теплым в истории России.

«Нынешний год будет по температуре рекордным, можно об этом смело говорить», — сказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, метеорологи к декабрю подвели итоги прошедших 11 месяцев 2017 года, и температура оказалась самой высокой за всю историю наблюдений, в том числе выше, чем рекорд 2016 года.

Новый рекорд синоптики связывают с глобальным потеплением.

Ранее специалисты центра «Фобос» пообещали жителям Москвы аномально теплое начало января. «Погода будет облачная и не по сезону теплая, с небольшими осадками. Температура на шесть-восемь градусов выше нормы», — рассказал метеоролог.

The Village уже рассказывал, какой будет погода на Новый год.

Источник: «Интерфакс»