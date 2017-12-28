В Москве возле некоторых подземных переходов и спусков в метро начали устанавливать бетонные блоки. Например, такие заграждения появились у станций метро «Калужская», «Тушинская», «Алтуфьево», «Рязанский проспект» и «Славянский бульвар».

По данным Telegram-канала Varlamov news, такие меры приняли после того, как следовавший из «Сколково» автобус № 818Э (Sk) съехал в подземный переход у дома № 3 по Славянскому бульвару. В результате аварии погибли четыре человека. Еще 11 пострадали.

Varlamov news/Philipp Kireev

5 декабря следовавший из «Сколково» автобус № 818Э (Sk) съехал в подземный переход у дома № 3 по Славянскому бульвару. По словам водителя, он хотел уступить место другому автобусу, но не смог остановить машину. Представители «Группы ГАЗ», производящей автобусы, утверждают, что он, скорее всего, и не пытался тормозить.

В результате аварии погибли четыре человека. Еще 11 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Полиция рассматривает две версии случившегося: техническая неисправность автобуса и неспособность водителя справиться с управлением.

После трагедии в Москве объявили внеплановую проверку автопарков. В мэрии уверяют, что за ночь проверили более 8 тысяч автобусов. The Village уже выяснял, насколько это возможно.

Источник: Varlamov news