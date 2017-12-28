Компания X5 Retail Group оплатит расходы, связанные с лечением и реабилитацией пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

«X5 Retail Group покроет все расходы, необходимые на лечение и реабилитацию пострадавших. Их семьям будут также переданы продовольственные корзины через социальную службу Калининского района Санкт-Петербурга», — сообщил представитель ретейлера.

Ранее президент России Владимир Путин назвал взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток» терактом. С этим заявлением он выступил на церемонии награждения военных, принявших участие в сирийской спецоперации.

Взрыв в «Перекрестке» произошел вечером 27 декабря. В магазине сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В результате взрыва пострадали 13 человек.

Источник: РБК