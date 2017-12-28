В авиакомпании «Аэрофлот» рассказали, сколько человек попали в ее черный список за семь-восемь лет.

11 000 человек попали в черный список «Аэрофлота»

«У нас сегодня 3,5 тысячи человек, которые совершили проступки на борту, и 7,7 тысяч, которых не допустили до полета. Мы их помним и знаем», — рассказал глава компании Виталий Савельев.

Савельев отметил, что пока закон о запрете на продажу билетов пассажирам из черного списка не вступил в силу, против них не могут применить санкции.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому авиакомпания может отказать в продаже билетов клиентам, внесенным в черный список за свое поведение на борту. Закон вступит в силу в середине 2018 года.

Источник: РБК