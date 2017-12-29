Десятки улиц в центре столицы закроют для движения транспорта в связи празднованием Нового года. Перекрытия будут действовать с 00:00 30 декабря до 15:00 3 января.

В эти дни пешеходными станут: Тверская улица между Манежной и Триумфальной площадями, Моховая от Воздвиженки до Большой Никитской, Охотный Ряд, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Неглинной улицы, Ильинка, Варварка, Москворецкая улица, Васильевский Спуск, Большой Москворцеский мост, Петровские Линии, Рахмановский переулок, Неглинная улица, Крапивенский переулок, улица Петровка от Театрального проезда до Дмитровского переулка.

Для автомобилей закроют Благовещенский переулок от Тверской до дома 3, строение 1, Старопименовский переулок от Тверской до дома 10, Мамоновский переулок от Тверской до дома 7, Дегтярный переулок до Тверской улицы до дома 6, строение 1, а также Настасьинский переулок.

Аналогичные ограничения для автомобилей будут действовать на Малом Палашевском переулке от Тверской до дома 5, на улице Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Садового кольца и от Садового кольца до Старопименовского переулка, в Большом Путинковском переулке, на Тверском бульваре по направлению к Страстному бульвару, на Тверском бульваре по направлению к Никитскому от Тверской улицы до Сытинского переулка, в Сытинском переулке от Тверского бульвара до Большой Бронной, на Большой Бронной улице от Тверской до Сытинского переулка, Страстном бульваре от Тверской улицы до Большой Дмитровки, в Большом Гнездиковском переулке от Тверской до дома 7.

Вдобавок к этому закроют для машин Малый Гнездиковский переулок от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка, Леонтьевский переулок от Тверской улицы до Большого Гнездиковского переулка, Брюсов переулок от Тверской до дома 12, Газетный переулок от Тверской до дома 6, Никитский переулок от Тверской до дома 4, строение 1, Георгиевский переулок от Тверской до дома 1, строение 1.

Источник: ЦОДД