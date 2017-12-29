Международный олимпийский комитет утвердил форму для российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

По словам основателя компании, изготовителя формы Zasport Анастасии Задориной, на новой форме не будет российского триколора, герба и логотипа Олимпийского комитета. Вместо них на форме появится эмблема OAR — Olympic Athlete from Russia (Олимпийский спортсмен из России).

Форма будет состоять из трех цветов: серого, белого и красного. Из-за новых требований МОК часть формы перешьют, а другую часть — сошьют заново.

Ранее Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.

В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство обвинило власти России во вмешательстве в работу Московской антидопинговой лаборатории. По информации агентства, сотрудники лаборатории скрывали положительные допинг-пробы российских спортсменов с подачи Минспорта и ФСБ. В ноябре 2017 года ВАДА отказалось восстановить Россию в правах.

The Village рассказывал, что будет с новой олимпийской формой сборной России.

Источник: RNS