Фонд «Общественное мнение» попросил россиян назвать людей года в культуре, спорте и политике.

Как показал опрос, 48 % респондентов среди политических и общественных деятелей выделили президента России Владимира Путина. За ним следуют глава МИД Сергей Лавров (5 %), министр обороны Сергей Шойгу и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (по 4 %).

Опрошенные отметили также оппозиционера Алексея Навального, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, премьера Дмитрия Медведева, главу Чечни Рамзана Кадырова и журналистку Ксению Собчак (по 1 %). По мнению других 10 % голосовавших человека года в стране и вовсе нет.

В области науки, культуры и искусства человеком года стал оперный певец Дмитрий Хворостовский (5 %), который скончался в конце ноября. Среди других деятелей в этих областях — режиссер Никита Михалков (2 %), писатель-сатирик Михаил Задорнов, актер Константин Хабенский, дирижер Валерий Гергиев и режиссер Карен Шахназаров. Еще 73 % граждан не смогли ответить на вопрос.

В спорте человеком года признали биатлониста Антона Шипулина (более 2 %). За ним идут Елена Исинбаева, Александр Поветкин, Евгения Медведева и Александр Овечкин (по 2 %). Федор Емельяненко, Мария Шарапова и Евгений Плющенко набрали по 1 % голосов. 64 % респондентов, опять же, не смогли определиться.

Источник: ФОМ