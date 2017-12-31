Обновлено: обвиняемого арестовали

Следственный комитет (СК) предъявил обвинение мужчине, задержанному по делу о взрыве в петербургском супермаркете «Перекресток». Взрыв в магазине признали терактом.

Обвиняемый признал вину. По его словам, он изготовил и заложил самодельное взрывное устройство в камеру хранения магазина.

«Мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», — добавили в пресс-службе СК.

В ближайшее время будет решен вопрос об аресте мужчины. Также следствие назначит судебно-психиатрическую экспертизу, которая определит степень его вменяемости.

27 декабря в Санкт-Петербурге произошел второй за год теракт. В камере хранения в супермаркете «Перекресток» на площади Калинина взорвалась бомба. По последним данным, в результате случившегося пострадали 18 человек. Ответственность за случившееся на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

UPD (17:48): Обвиняемого в совершении теракта Дмитрия Лукьяненко арестовали до 28 февраля, сообщает пресс-служба петербургских судов.

Источник: пресс-служба Следственного комитета