Интервал движения поездов на Московском центральном кольце к осени 2018 года сократится с пяти минут до четырех.

Время ожидания, согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, станет меньше к 1 сентября 2018 года. Соответствующие работы сейчас ведут РЖД и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В 2018 году на МЦК планируется перевезти 120 миллионов пассажиров.

В мае 2017 года интервал движения поездов уменьшился до пяти минут. Тогда же дополнительно создали 120 тысяч пассажирских мест.

Как Московское центральное кольцо изменило город за 2017 год, читайте в материале The Village.

Источник: информагентство «Москва»